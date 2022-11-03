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14:53, 3 ноября 2022Спорт

Вяльбе выступила против идеи Госдумы отказаться от признания CAS в России

Глава ФЛГР Елена Вяльбе выступила против идеи Госдумы отказаться от признания CAS в России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выступила против идеи депутатов Госдумы отказаться от признания Спортивного арбитражного суда (CAS) в России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Не думаю, что это правильное решение. Мы часто обращаемся в CAS, и почему мы не должны признавать решения этого суда на территории России, я не очень понимаю», — заявила Вяльбе. Она выразила надежду на то, что юристы тщательно проработают предложение депутатов.

Авторами законопроекта об отказе от CAS стали депутат Роман Терюшков и сенатор Эдуард Исаков. В пояснительной записке к документу указано, что это предложение внесено с целью восстановить спортивный суверенитет России.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. После этого российские спортивные федерации обратились в CAS для решения спорных вопросов.

Анастасия Борисова
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