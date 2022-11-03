15-летняя российская фигуристка объяснила тренировки с поролоном под шортами

Фигуристка Софья Самоделкина заявила, что поролон под шортами помогает обезопасить себя

Российская фигуристка Софья Самоделкина объяснила, почему на тренировках подкладывает себе толстый слой поролона под шорты. Ее слова приводит RT.

15-летняя спортсменка рассказала, что травмировала бедро, опасно упав на тренировке, после чего решила обезопасить себя. «Смотрела на совсем маленьких, которые с поролоном катаются, и думала: что же я буду, как они? А после травмы решила: пусть буду выглядеть как маленькая, зато у меня будут здоровые ноги и руки», — заявила она.

В январе 2022-го Самоделкина пожаловалась на негативные сообщения в соцсети. Она заявила, что не понимает причины случившегося, и ограничила доступ к своему аккаунту.

Самоделкина тренируется в группе Светланы Соколовской. На ее счету серебро юниорского этапа Гран-при в Словении в 2021 году, а также бронза юниорского этапа Гран-при в России.