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12:33, 3 ноября 2022Спорт

15-летняя российская фигуристка объяснила тренировки с поролоном под шортами

Фигуристка Софья Самоделкина заявила, что поролон под шортами помогает обезопасить себя

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская фигуристка Софья Самоделкина объяснила, почему на тренировках подкладывает себе толстый слой поролона под шорты. Ее слова приводит RT.

15-летняя спортсменка рассказала, что травмировала бедро, опасно упав на тренировке, после чего решила обезопасить себя. «Смотрела на совсем маленьких, которые с поролоном катаются, и думала: что же я буду, как они? А после травмы решила: пусть буду выглядеть как маленькая, зато у меня будут здоровые ноги и руки», — заявила она.

В январе 2022-го Самоделкина пожаловалась на негативные сообщения в соцсети. Она заявила, что не понимает причины случившегося, и ограничила доступ к своему аккаунту.

Самоделкина тренируется в группе Светланы Соколовской. На ее счету серебро юниорского этапа Гран-при в Словении в 2021 году, а также бронза юниорского этапа Гран-при в России.

Анастасия Борисова
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