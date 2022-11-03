У покинувшего «Рубин» грузинского футболиста угнали автомобиль в Италии

У грузинского футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелии угнали автомобиль в Италии

Грузинский футболист итальянского клуба «Наполи» Хвича Кварацхелия стал жертвой ограбления. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Преступники угнали автомобиль у Кварацхелии. Инцидент произошел в доме спортсмена недалеко от Неаполя. Отмечается, что во время преступления 21-летний полузащитник находился дома, однако ничего не заметил. Кварацхелия обратился с жалобой в полицию.

В марте Кварацхелия покинул казанский «Рубин» и перешел в «Динамо Батуми». Летом 2022-го он начал выступать за «Наполи». За итальянский клуб футболист провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.

21 июня стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ). Опция действует до июня следующего года.

