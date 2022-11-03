Зеленский обсудил с президентом Индонезии саммит G20

Президент Украины Зеленский обсудил с коллегой из Индонезии Видодо саммит G20

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с коллегой из Индонезии Джоко Видодо саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет 15–16 ноября на Бали. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Обсудили с президентом Индонезии Джоко Видодо важность продолжения действия зерновой инициативы. Отдельной темой нашего разговора стала подготовка к саммиту G20», — заявил он. Зеленский подчеркнул, что Киев готов и в дальнейшем быть гарантом глобальной продовольственной безопасности.