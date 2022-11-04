Двух мертвых дельфинов обнаружили в Севастополе

В МВД России по Севастополю поступило сообщение об обнаружении двух мертвых дельфинов

Трупы двух дельфинов обнаружили в городе Севастополь. Соответствующее сообщение поступило в местную полицию, говорится на странице ведомства во «ВКонтакте».

Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району выдвинулась на место происшествия, чтобы установить, являются ли мертвые животные теми дельфинами, которых выбросили в море из местного дельфинария Flipper.

2 ноября в Севастополе нашли выброшенных в море дельфинов. Млекопитающих выбросили в море на пляже в районе парка Победы. Впоследствии губернатор Михаил Развожаев заявил, что дельфинов выпустил владелец дельфинария в парке Победы, его ищут. Операция по спасению животных была приостановлена и продолжится 4 ноября.

Владелец севастопольского дельфинария Владимир Калниболотский заявил, что выбросил ручных дельфинов в море, так как у него не хватало денег на их содержание.

