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15:44, 3 ноября 2022Россия

Выбросивший ручных дельфинов в море россиянин объяснил поступок нехваткой денег

Выбросивший ручных дельфинов в море житель Севастополя связал поступок с нехваткой денег

Кадр: ForPost / YouTube

Владелец севастопольского дельфинария Владимир Калниболотский заявил, что выбросил ручных дельфинов в море, так как у него не хватало денег на их содержание. Об этом он заявил в беседе с РБК, его комментарий приводится в Telegram-канале издания.

Калниболотский сравнил свой поступок с действиями мужчины, у которого не хватает средств обеспечивать женщину.

«Я продал все свое имущество, у меня кончились деньги. И когда я почувствовал то же, что чувствует нормальный мужик, когда не может содержать женщину, животных я выпустил домой в море», — заявил он.

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Также он в очередной раз отметил, что его не интересует уголовное преследование по статье о жестоком обращении с животными. Он заявил, что его животные — это его личная жизнь. «Я почувствовал, что им плохо, вернул их обратно в море», — подытожил он.

При этом коллега Калниболотского Валентина Гнура заявляла, что владелец дельфинария врет о проблемах с финансами и связала его поступок с психическими отклонением. Ранее же владелец дельфинов сообщал, что выпустил их после ночного видения.

2 ноября в Севастополе нашли выброшенных в море дельфинов. Млекопитающих выбросили в море на пляже в районе парка Победы. Впоследствии губернатор Михаил Развожаев заявил, что дельфинов в море выпустил владелец дельфинария в парке Победы, его ищут. Операция по спасению животных приостановлена и продолжится 4 ноября.

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Валерий Розенберг
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