Коллега рассказала о выбросившем в море ручных дельфинов россиянине

Коллега назвала невменяемым директора, выбросившего дельфинов в море в Севастополе

Выбросить в море четырех ручных дельфинов, которые не подготовлены к самостоятельной жизни, — это поступок невменяемого человека. Об этом заявила телеканалу «360» один из учредителей дельфинария в Севастополе и владелица животных Валентина Гнура.

Коллега россиянина рассказала, что он лжет, объясняя свой поступок отсутствием денежных средств на корм и банкротством дельфинария.

«Никто не мог предположить, что такое мог сделать человек, который столько лет ими занимался. Это болезнь», — отметила Гнура.

Женщина уточнила, что волонтеры продолжают поиски дельфинов.

До этого в Севастополе полиция возбудила дело из-за инцидента с выброшенными в море дельфинами. Губернатор города Михаил Развожаев подчеркивал, что в открытом море дельфины могут погибнуть, так как они привыкли к другим условиям, — более десяти лет животные находились в неволе.

2 ноября в Севастополе обнаружили дельфинов, которых выбросили в море на пляже в районе парка Победы.