МВД возбудило дело по факту инцидента с выброшенными в Севастополе дельфинами

В Севастополе полиция возбудила дело из-за инцидента с выброшенными в море дельфинами

В Севастополе полиция возбудила дело о жестоком обращении с животными по факту инцидента с выброшенными в Черное море четырьмя дельфинами. Об этом в четверг, 3 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городского УМВД России.

По данным ведомства, владелец одного из дельфинариев выбросил в море млекопитающих, занесенных в Красную книгу.

«В настоящее время сотрудниками полиции проведен осмотр дельфинария, где содержались животные, для установления возможных дополнительных фактов жестокого обращения с животными, назначены криминалистические экспертизы и проводятся дальнейшие следственные мероприятия», — добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в открытом море дельфины могут погибнуть, так как они привыкли к другим условиям — более десяти лет животные находились в неволе.

2 ноября в Севастополе нашли дельфинов, которых выбросили в море на пляже в районе парка Победы.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что, предположительно, дельфинов выбросили в море из-за спора между двумя дельфинариями. Она сообщила, что двое выброшенных млекопитающих прибились к берегу — специалисты Росприроднадзора погрузят их на спецтранспорт и отправят в Коктебель. Еще двух млекопитающих ищут.