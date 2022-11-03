В Севастополе четырех ручных дельфинов выбросили в море

В Севастополе владелец дельфинария выкинул питомцев в море, дельфины могут погибнуть

В Севастополе владелец дельфинария Владимир Калниболотский выбросил четырех ручных дельфинов в открытое море. Инцидент произошел на пляже в районе парка Победы. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 245 УК — «Жестокое обращение с животными».

Первыми дельфинов заметили местные

Жители города сняли на видео, как два из четырех выброшенных в открытое море и не приспособленных к таким условиям животных подплывают к бетонному пирсу. Кадрами поделилась глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она сообщила, что тех животных, которые прибились к берегу, попытаются отловить и погрузят на спецтранспорт. Двух других же будут приманивать специальными сигналами, а также отслеживать по вживленным под кожу чипам.

Радионова не исключила, что причиной инцидента мог стать конфликт двух предпринимателей — владельцев севастопольского и коктебельского дельфинариев, и, выпустив дельфинов в море, владелец севастопольского бизнеса мог просто решить проблемы с законом.

На инцидент с дельфинами отреагировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев

По словам губернатора, надежда на то, что дельфинов удастся спасти, еще остается. Он сообщил, что властям удалось связаться с дрессировщиком, которая работала с этими животными.

«Утром она [дрессировщик] вместе со специалистами Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя выйдет в море, чтобы попытаться найти афалин. Есть надежда, что дельфины ее узнают», — рассказал Развожаев. Он уточнил, что операция по спасению животных началась рано утром 3 ноября.

К этому моменту спасателям удалось увидеть в море лишь одного дельфина, но власти не уверены, что видели именно выброшенного дельфина — увиденный может оказаться диким животным.

Глава региона обратился к жителям Севастополя с просьбой помочь. «Если вы увидели дельфинов, пишите комментарии здесь под моим постом. Будем оперативно проверять указанные направления», — призвал Развожаев.

В Росприроднадзоре скорректировали прогноз по спасению дельфинов и оценили шансы на успех как «невысокие»

Светлана Радионова заявила, что надежды на спасение хотя бы двух дельфинов из четырех не оправдались.

Скажу честно, шансы невысоки Светлана Радионова глава Росприроднадзора

Радионова отмечала, что ведомство будет настаивать на возбуждении уголовного дела. Поступок владельца дельфинария, Владимира Калниболотского, она назвала диким. При этом другой эксперт, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что шансы спасти животных еще остаются. Однако и он отметил, что поступок Калниболотского — преступление, которое заслуживает «очень серьезного расследования». Он усомнился, что владелец дельфинов достоин называться человеком.

Более того, депутат отметил, что дельфинарии как явление — лишь «циничная, грязная эксплуатация высокоразвитых существ». Бурматов выразил надежду, что парламентарии смогут «поставить точку» в этом виде бизнеса.

Владелец дельфинария объяснил свой поступок ночным видением

В беседе с изданием «Подъем» Владимир Калниболотский заявил, что выбросил животных в море после того, как ему «что-то приснилось ночью». Свои действия он отказался считать неприемлемыми и порассуждал о том, что все заключенные хотят оказаться на воле.

Владелец дельфинария отреагировал на возбуждение уголовного дела словами «мне по барабану» и выразил уверенность в том, что с ручными дельфинами в открытом море все будет в порядке.

С ними нормально все. Они у себя дома Владимир Калниболотский владелец Севастопольского дельфинария

«В тюрьме зэку жить легче и спокойнее, чем на воле, — я правильно понял вас?» — заявил Калниболотский. С его оценками не согласилась соучредительница бизнеса и совладелица дельфинов Валентина Гнура. Действия коллеги она назвала неадекватными и заявила о его невменяемости.

«Это невменяемость душевная. Никто не мог предположить, что такое мог сделать человек, который столько лет ими занимался. Это болезнь. Это поступок невменяемого человека», — подытожила она, отметив, что относилась к дельфинам как к собственным детям.

На сегодня, 3 ноября, спасательная операция приостановлена. Глава Севастополя Развожаев сообщил, что пока она не увенчалась успехом, и пообещал продолжить спасение животных на следующий день. Однако он сообщил, что власти уверены — дельфины живы.

«Дельфины точно живы, павших млекопитающих не обнаружено на этот час», — написал он в своем Telegram-канале.