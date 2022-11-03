В Севастополе выброшенных в море дельфинов сняли на видео

Глава Росприроднадзора показала видео с выброшенными в море дельфинами в Севастополе

В сети появились кадры двух дельфинов, которых выбросили в Черное море в Севастополе. Их опубликовала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале.

На кадрах видно, как два из четырех дельфинов, выброшенных в море, прибились к берегу и плавают рядом с бетонными плитами.

2 ноября в Севастополе нашли выброшенных в море дельфинов. Млекопитающих выбросили из-за спора между двумя дельфинариями на пляже в районе парка Победы. Двое выброшенных млекопитающих прибились к берегу, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова и добавила, что специалисты погрузят найденных дельфинов на спецтранспорт и отправят в Коктебель. Еще двух млекопитающих ищут.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев допустил, что выброшенные дельфины могут погибнуть в открытом море, так как они не привыкли к обитанию в подобных условиях. Он подчеркнул, что шансы спасти дельфинов есть, и рассказал, что млекопитающие прожили в неволе более десяти лет.