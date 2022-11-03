Поиск выброшенных в море ручных дельфинов приостановили

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о приостановке поиска четырех дельфинов в море

В Севастополе приостановили поиски четырех ручных дельфинов, которых выбросили в Черное море. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Спасательная операция с моря по поиску дельфинов на сегодня приостановлена, но мониторинг с берега продолжается. К сожалению, найти афалин пока не удалось», — написал глава города, но не назвал причину приостановки операции.

По его словам, специалисты обследовали бухты Севастополя с семи утра. Выброшенные дельфины точно живы, сказал Развожаев, подчеркнув, что погибших млекопитающих не обнаружили.

Предположительно, установлено местоположение двух особей — их встретили в Солнечной бухте, но млекопитающие не отреагировали на свисток. Поиски продолжатся на следующий день — в море выйдут специалисты вместе с дрессировщицей из дельфинария Коктебеля.

Несмотря на приостановку поисковой операции, волонтеры продолжат обследовать берег и в случае появления дельфинов подкормят их. Развожаев поблагодарил всех за помощь в поисках особей.

Об инциденте в Севастополе стало известно 2 ноября. Развожаев допустил, что млекопитающие могут погибнуть в открытом море, так как они не привыкли к обитанию в подобных условиях и жили в неволе более десяти лет.

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, предположительно, дельфинов выбросили в море из-за спора между двумя дельфинариями. Она назвала невысокими шансы спасения выброшенных в море дельфинов и обвинила в случившемся бывшего владельца млекопитающих.