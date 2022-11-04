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17:03, 4 ноября 2022Среда обитания

Финляндия задумала запретить россиянам владеть недвижимостью

В Финляндии изучат возможность дополнительных ограничений для недвижимости россиян

Фото: unsplash

Власти Финляндии собираются изучить введение дополнительных ограничений для недвижимости россиян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны страны.

Среди прочего рассматривается и возможность введения полного запрета. По словам министра обороны страны Антти Кайкконен, подобные меры необходимы, «поскольку ситуация с безопасностью в Европе продолжает оставаться напряженной».

О том, что этот вопрос будет изучаться министр говорил еще в конце октября. В соответствии с законопроектом, ведомство будет иметь право выяснять происхождение финансирования покупки имущества. Кроме того, оно сможет запретить приобретение недвижимости россиянам, если сочтет подобную сделку угрозой национальной безопасности. Кроме того, Кайкконен говорил, что при необходимости власти могут экспроприировать имущество, приобретенное россиянами в стране.

Платон Щукин
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