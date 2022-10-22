Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:51, 22 октября 2022Мир

В Финляндии задумались над запретом сделок с недвижимостью для россиян

Минобороны Финляндии: изучается вопрос полного запрета сделок с недвижимостью россиянам

Фото: Pius Koller / imageBROKER.com / Global Look Press

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что правительство страны изучит вопрос о полном запрете сделок с недвижимостью гражданам России. Об этом он рассказал в беседе с газетой Aamulehti.

Он обратил внимание на тот факт, что ранее данный вопрос не был глубоко изучен. Кроме того, кабмин Финляндии не принимал никакого решения на этот счет. В то же время в Минобороны страны уже задумались о подобных ограничениях, подчеркнул Кайкконен. В соответствии с законопроектом, ведомство будет иметь право выяснять происхождение финансирования покупки имущества. Кроме того, оно сможет запретить приобретение недвижимости россиянам, если сочтет подобную сделку угрозой национальной безопасности.

«Предварительное мнение, однако, таково, что возможный полный запрет поднимает значительные конституционные вопросы», — отметил глава финского оборонного ведомства. В канцелярии кабмина добавили, что вести подобное ограничение будет крайне сложно, так как подобный закон может нарушить конституцию страны и будет дискриминацией одной нации, что станет ущемлением основных прав и свобод.

Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен допустил экспроприацию имущества россиян в стране. Он уточнил, что такая мера будет распространяться на объекты, находящиеся на «важной для безопасности государства» территории. В то же время глава ведомства отметил, не все сделки граждан России с недвижимостью в Финляндии «представляют собой риски для безопасности».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Небензя отказался слушать постпреда Украины на заседании СБ ООН
Россиянам назвали подешевевшие внутренние и международные авианаправления
Уехавшим за границу россиянам напомнили о возможном изменении налогового статуса
В Хорватии назвали аферой миссию ЕС в отношении Украины
Россияне перестали оформлять шенген впрок
Россиянка отбилась от отбирающих у нее евро болгар
В Финляндии задумались над запретом сделок с недвижимостью для россиян
Небензя рассказал об украинских диверсиях в России
Украинский разведчик рассказал об убийствах мирных жителей ради продуктов
Суд Норвегии счел россиянином имеющего британское подданство бизнесмена Якунина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.