Главред ИА Regnum сообщил о своем увольнении

Главред ИА Regnum Колеров сообщил о своем увольнении

Главный редактор информационного агентства Regnum Модест Колеров сообщил о своем увольнении. Заявление прозвучало в разговоре с журналистами ТАСС.

«Ночью мне прислали решение, фото документа — решение учредителя о том, что он меня снял с должности, — сказал Колеров. — Я планирую дальше трудиться. У меня в жизни много разных занятий — я занимаюсь наукой исторической, работаю в государственном архиве».

По словам журналиста, помимо научной деятельности он собирается «создавать новые информационные проекты». На этот счет у него уже есть «предварительные мысли».

Ранее стало известно о назначении новым главредом ИА Regnum Александра Григорьева. В компании также сообщили, что заявление Колерова о рейдерском захвате не соответствуют действительности, а все действия нынешнего менеджмента «производятся в полном соответствии с установленными корпоративными процедурами».

2 ноября сообщалось, что ИА Regnum приостановило вещание из-за смены руководства управляющей компании. На следующий день Колеров заявил о рейдерском захвате редакции в Москве, в ходе которого некие посторонние люди пытались получить доступ к сайту и серверам агентства.