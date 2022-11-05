Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:37, 5 ноября 2022Мир

Киев упрекнули в отмене встречи с иранскими экспертами из-за давления США

Глава МИД Ирана: Киев отметил встречу с иранскими военными экспертами под давлением США

Фото: Florion Goga / Reuters

Киев отметил встречу с иранскими военными экспертами по вопросам вооружений под давлением США. Об этом в эфире телеканала «Аль-Маядин» заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает ТАСС.

По его словам, встреча иранских и украинских экспертов планировалась на территории Польши в связи с появившейся информацией о поставках Тегераном оружия Москве во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Глава иранского внешнеполитического ведомства подтвердил, что две недели назад договорился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой о подобной встрече. Абдоллахиян отметил, что военная делегация из Ирана отправилась к месту переговоров, однако украинская сторона в последний момент отказалась принять в них участие. «Это произошло за 90 минут до начала заседания по причине оказанного на него (на Киев — прим. «Ленты.ру») американского давления», — пояснил он, упрекнув власти страны в срыве встречи.

Ранее Амир Абдоллахиян опроверг озвученную в ноябре Белым домом информацию о том, что Иран якобы планирует поставлять России ракеты.

В середине октября The Washington Post сообщила о том, что Россия получит от Ирана новые ракеты и беспилотники. Речь шла о баллистических ракетах малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров соответственно, а также о беспилотных летательных аппаратах Mohajer-6 и Shahed-136.

Перед этим эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин со ссылкой на иранский источник заявил, что Россия заказала у Ирана новые беспилотники Arash-2.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР задержали более 20 пособников СБУ
Траур по погибшим объявлен в Костромской области после пожара в клубе «Полигон»
Устроивший пожар в костромском клубе признал вину
Стало известно об уничтожении российскими военными пяти греческих БМП-1
В Минобороны рассказали об уничтожении разведчиками польских наемников
Киев упрекнули в отмене встречи с иранскими экспертами из-за давления США
Европе предрекли появление нового Афганистана из-за ее отношения к России
Гарик Харламов высказался об уходе из Comedy Club
Нурмагомедов назвал трех своих кумиров в ММА
В Молдавии вандалы нанесли свастику на советские памятники
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.