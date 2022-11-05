Киев упрекнули в отмене встречи с иранскими экспертами из-за давления США

Глава МИД Ирана: Киев отметил встречу с иранскими военными экспертами под давлением США

Киев отметил встречу с иранскими военными экспертами по вопросам вооружений под давлением США. Об этом в эфире телеканала «Аль-Маядин» заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает ТАСС.

По его словам, встреча иранских и украинских экспертов планировалась на территории Польши в связи с появившейся информацией о поставках Тегераном оружия Москве во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Глава иранского внешнеполитического ведомства подтвердил, что две недели назад договорился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой о подобной встрече. Абдоллахиян отметил, что военная делегация из Ирана отправилась к месту переговоров, однако украинская сторона в последний момент отказалась принять в них участие. «Это произошло за 90 минут до начала заседания по причине оказанного на него (на Киев — прим. «Ленты.ру») американского давления», — пояснил он, упрекнув власти страны в срыве встречи.

Ранее Амир Абдоллахиян опроверг озвученную в ноябре Белым домом информацию о том, что Иран якобы планирует поставлять России ракеты.

В середине октября The Washington Post сообщила о том, что Россия получит от Ирана новые ракеты и беспилотники. Речь шла о баллистических ракетах малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров соответственно, а также о беспилотных летательных аппаратах Mohajer-6 и Shahed-136.

Перед этим эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин со ссылкой на иранский источник заявил, что Россия заказала у Ирана новые беспилотники Arash-2.