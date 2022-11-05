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22:55, 5 ноября 2022Россия

Соседи рассказали о подозреваемом в поджоге костромского клуба

Соседи назвали подозреваемого в поджоге костромского клуба спокойным и хорошим парнем
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Кадр: СУ СК по Костромской области

Соседи Станислава Ионкина, подозреваемого в поджоге костромского клуба «Полигон», рассказали о нем. Об этом сообщают «Известия».

Они утверждают, что молодой человек не был вспыльчивым и конфликтным. Так, один из знавших Ионкина даже признался, что не верит в причастность приятного в общении и спокойного Ионкина к поджогу.

Еще одна соседка также поведала, что знает подозреваемого как общительного и вежливого. «Надо помочь, он никогда вообще не откажет. Он хороший парень», — заявила она.

Ранее Ионкин признал вину. По словам собеседника агентства ТАСС, в ходе конфликта мужчина выстрелил в помещении клуба из ракетницы, вызвав своими действиями пожар в здании. Сотрудникам полиции удалось задержать его по горячим следам в одном из развлекательных заведений города. Мужчину передали следственным органам.

Выяснилось, что Ионкин ранее проходил службу в зоне специальной военной операции на Украине. 22 августа молодой человек попал под обстрел во время перевозки боеприпасов, сломал ногу и был направлен на реабилитацию.

«Полигон», принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву, загорелся в ночь на 5 ноября. В результате ЧП погибли 13 человек, ведутся поиски еще четырех посетителей клуба.

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Марина Совина
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