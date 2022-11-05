Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:26, 5 ноября 2022Мир

Генсек НАТО увидел риски новой приостановки зерновой сделки

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что риски приостановки зерновой сделки сохраняются
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Yves Herman / Reuters

Из-за ситуации на Украине сохраняются риски новой приостановки зерновой сделки. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

При этом, по его словам, зерновой коридор имеет огромное значение и должен продолжать работу.

«Риски будут сохраняться. Для борьбы с голодом украинское зерно должно продолжать поступать в мир (...) Сделка с зерном имеет огромное значение», — заявил он.

О приостановке сделки Россия объявила 29 октября — после того, как в Севастополе беспилотники атаковали корабли Черноморского флота. В Министерстве обороны заявили, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке, а также назвало инцидент террористическим актом.

Действие сделки было возобновлено 2 ноября.

Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
В Минобороны заявили о срыве атаки трех групп ВСУ на краснолиманском направлении
В Минобороны заявили о ликвидации 120 солдат ВСУ на южно-донецком направлении
Захарова предрекла Зеленскому премию как первому беременному мужчине
Минобороны заявило об уничтожении двух единиц авиации ВСУ
Легенда МЮ оценил уровень сборной Узбекистана по футболу перед матчем с Россией
Минобороны заявило о поражении пяти украинских пунктов управления
Появились кадры сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме
Минобороны заявило об уничтожении ракетных комплексов «Бук-М1» и С-300 ВСУ
Бастрыкин поручил возбудить дело после взрыва монумента «Родина-мать» на Украине
Человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.