Генсек НАТО увидел риски новой приостановки зерновой сделки

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что риски приостановки зерновой сделки сохраняются

Из-за ситуации на Украине сохраняются риски новой приостановки зерновой сделки. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

При этом, по его словам, зерновой коридор имеет огромное значение и должен продолжать работу.

«Риски будут сохраняться. Для борьбы с голодом украинское зерно должно продолжать поступать в мир (...) Сделка с зерном имеет огромное значение», — заявил он.

О приостановке сделки Россия объявила 29 октября — после того, как в Севастополе беспилотники атаковали корабли Черноморского флота. В Министерстве обороны заявили, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке, а также назвало инцидент террористическим актом.

Действие сделки было возобновлено 2 ноября.