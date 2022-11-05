В МЧС уточнили число погибших при пожаре в костромском клубе

Замглавы МЧС по Костромской области Греков заявил о 13 погибших при пожаре в ночном клубе

При пожаре в костромском ночном клубе «Полигон» погибли не 15, а 13 человек. Об этом заявил заместитель главы МЧС по Костромской области Алексей Греков. Его слова приводит ТАСС.

«Нет, на месте пожара обнаружены тела 13 погибших», — уточнил число погибших Греков.

О 13 погибших сообщал и Telegram-канал «112». Ранее же говорилось, что при пожаре погибли 15 человек.

В Костроме в ночь на субботу сгорел принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву ночной клуб «Полигон», погибли более 10 человек, ведутся поиски еще четырех посетителей клуба.

Следственный комитет области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, свою проверку обстоятельств произошедшего начала и региональная прокуратура.