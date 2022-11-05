Большинство тел погибших в костромском клубе нашли в курилке и около туалетов

Экстренные службы: большинство тел погибших в костромском клубе «Полигон» нашли в курилке

Большинство тел погибших в костромском клубе «Полигон» нашли в курилке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Также они были найдены в подсобном помещении и около туалетных комнат», —рассказал собеседник агентства.

Крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Из здания эвакуировали 250 человек. По последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек.

Позже стало известно, что владельцем костромского кафе «Полигон» является депутат областной думы Ихтияр Мирзоев.