Легенда МЮ высказался об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор»

Андрей Канчельскис прокомментировал уход россиянина Артема Дзюбы из «Адана Демирспор»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России по футболу Андрей Канчельскис прокомментировал уход форварда Артема Дзюбы из турецкого клуба «Адана Демирспор». Его слова передает «Чемпионат.com».

«Вот уровень российского футбола — не можем заиграть в Турции. Надо думать об этом, а у нас же только любят поговорить, покричать, что мы самые лучшие. Оказывается, что нет — все не так», — сказал легенда МЮ. Канчельскис также призвал не гадать на кофейной гуще и дождаться решения футболиста о дальнейшей карьере.

Об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор» стало известно 6 ноября. Сам нападающий и клуб не комментируют эту информацию.

Дзюба перешел в турецкую команду 18 августа. Его контракт рассчитан на год с возможностью продления на один сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.