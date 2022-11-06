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15:20, 6 ноября 2022Наука и техника

Найден новый способ побороть аллергию на кошек

Ученые нашли способ избавиться от аллергии на шерсть с помощью терапии астмы

Фото: Nathalie Jolie / Unsplash

Терапия астмы может помочь в борьбе с аллергией на кошек. К такому выводу пришли ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, их работа была опубликована в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Так, ученые нашли новый способ избавиться от аллергии на домашних животных с помощью вакцинации и лечения астмы путем сокращения интервала времени введения прививок. В эксперименте участвовал 121 пациент с аллергией на кошек, которым ввели вакцину с антителом тезепелумаб (применяется при лечении астмы).

При этом первой группе ввели прививку по стандартной схеме, а для второй группы пациентов интервал между прививками был уменьшен. Отмечается, что после года исследований у добровольцев из второй группы перестали появляться признаки аллергии, тогда как участники из первой группы начинали страдать от симптомов реакции на шерсть животных сразу же после прекращения лечения.

Ученые считают, что терапия изменяет активность генов, запускающих воспаление, в некоторых иммунных клетках. Анализ мазков из носа позволил выяснить, что иммунные клетки производили меньше триптазы — одного из основных химических веществ, выделяемых при аллергической реакции.

Ранее в октябре группа исследователей из Института Пауля Эрлиха и Университета Юстуса Либиха в Гиссене представила новый способ лечения аллергии, основанный на специфических иммунных В-клетках. Для этого специалисты исследовали недифференцированные В-клетки мышей и людей в клеточных культурах.

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Дарья Рыбак
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