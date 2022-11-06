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17:04, 6 ноября 2022Мир

Еврокомиссия представит план помощи Украине на 18 миллиардов евро

Урсула фон дер Ляйен: ЕК представит план помощи Украине на 2023 год на 18 миллиардов евро

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) представит план помощи Украине на 2023 год. Он рассчитан на 18 миллиардов евро, заявила глава организации Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

«Провела хороший телефонный разговор с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — заявила фон дер Ляйен. В ближайшее время ЕК предложит план финансовой поддержки Украины на новый 2023 год, добавила политик.

ТАСС также сообщает, что ЕС выделит помощь для Киева в виде «очень льготных долгосрочных кредитов». Такая поддержка может способствовать реформам на Украине, необходимым для дальнейшего вхождения в состав ЕС.

В начале ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз (ЕС) в 2022-м выделил 22 миллиарда евро на финансовую, экономическую и военную поддержку Киева. При этом политик сообщил, что помощь Украине необходимо наращивать и дальше.

Ранее генеральный директор Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен назвал главную стратегическую цель Европы в отношении России. По его мнению, это независимость Европейского союза от российских энергоносителей. Урсула фон дер Ляйен также назвала главной целью ЕС конфискацию российских активов.

25 октября глава Еврокомиссии сообщила на донорской конференции в Берлине, что ЕС предлагает выделить Украине до 18 миллиардов евро бюджетной помощи. ЕК была намерена представить план помощи на 2023 год в начале ноября.

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Варвара Кошечкина
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