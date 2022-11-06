Футболист сборной Узбекистана поделился ожиданиями от матча с Россией
Футболист сборной Узбекистана и московского «Торпедо» Хожимат Эркинов поделился ожиданиями от матча с национальной командой России. Его слова передает ТАСС.
Полузащитник заявил, что рад проведению игры. «У нас сборная в хорошем состоянии, потому что играли с командами Камеруна и Коста-Рики. Думаю, что приезд сборной России может привлечь болельщиков на стадион, всегда, когда играет сборная Узбекистана в Ташкенте, собирается много людей», — рассказал он. Эркинов также отметил, что у сборной России сильная команда.
5 ноября стало известно, что сборная России проведет товарищеский матч с Узбекистаном. Игра пройдет 20 ноября в Ташкенте. До этого, 17 ноября, россияне встретятся с соперниками из Таджикистана в Душанбе.
28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Таким образом, Россия не сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года.