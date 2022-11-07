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18:42, 7 ноября 2022Россия

В партии рассказали о судьбе сбившего ребенка российского депутата

«Единая Россия»: сбившего ребенка депутата Мамонтова лишат мандата до 20 ноября

Кадр: видео группы «АСТ-54» во «ВКонтакте»

Cбившего ребенка депутата совета депутатов Татарского района Новосибирской области от партии «Единая Россия» Сергея Мамонтова лишат мандата до 20 ноября. О судьбе парламентария сообщили в пресс-службе партии, заявление цитирует ТАСС.

Конкретную дату лишения депутата полномочий в партии не называют — она зависит от времени проведения ближайшей сессии. «До 20 ноября с него снимут мандат и исключат из депутатского объединения "Единой России" в райсовете Татарского района. Решение будет принято на местном уровне на ближайшей сессии», — заявили в партии.

Об аварии в Татарске Новосибирской области стало известно 30 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. У мальчика выявили пролом черепа, перелом седалищной кости, а также внутренние повреждения.

Выяснилось, что за рулем авто был местный депутат Сергей Мамонтов. Суд арестовал его на 11 суток, признав виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем места ДТП»). Также в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

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Валерий Розенберг
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