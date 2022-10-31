Ухудшилось состояние сбитого российским депутатом шестилетнего мальчика

МК: состояние сбитого новосибирским депутатом Мамонтовым мальчика ухудшилось

Состояние шестилетнего мальчика, которого сбил на иномарке и бросил на месте ДТП региональный депутат Сергей Мамонтов в новосибирском Татарске, ухудшилось. Об этом пишет «Московский комсомолец» (МК).

У шестилетнего россиянина в результате ДТП выявили пролом черепа, перелом седалищной кости, а также внутренние повреждения. Вертолетом санитарной авиации 1 ноября ребенка планируют доставить в Новосибирск.

Уполномоченный по правам детей в Новосибирской области Надежда Болтенко пообещала взять дело о сбитом мальчике под личный контроль.

Ранее суд арестовал российского депутата на 11 суток. Мамонтов был признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем места ДТП»).

30 октября в Татарске депутат за рулем внедорожника совершил наезд на мальчика и покинул место происшествия. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как автомобиль на большой скорости поворачивает во двор и переезжает шестилетнего ребенка. После этого мужчина выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает.