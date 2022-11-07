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05:27, 7 ноября 2022Мир

Вучич назвал битву за Херсон решающей в конфликте на Украине

Президент Сербии Вучич назвал битву за Херсон решающей в конфликте России и Украины

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте России и Украины. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «ТВ Пинк».

По словам сербского лидера, следующая зима будет еще труднее, ведь ожидаемое противостояние в регионе сравнимо со Сталинградской битвой в период ВОВ.

Перед нами тяжелое время, следующая зима будет еще труднее, чем эта, потому что нам предстоит Сталинградская битва, решающая битва в войне на Украине, битва за Херсон, в которой и одна, и другая стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии

Александар Вучичпрезидент Сербии

При этом Запад считает, что битва за Херсон разрушит Россию, а Москва придерживается мнения, что на этой битве «сможет защитить то, что взяла в начале войны», заключил глава сербского государства.

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Ситуация в Херсоне

6 ноября во всех районах Херсона пропало электричество. Об этом сообщило Херсоноблэнерго.

В городе периодически случаются перебои с электричеством после обстрелов. Например, свет пропадал в центре Херсона в середине сентября, ранее в тот же день там прогремело более пяти взрывов. При этом пресс-служба администрации региона уверяла, что город надежно защищен от атак ВСУ. Утверждалось, что оборона стабильна, а территория региона «надежно защищена инженерно-оборонительными сооружениями» Вооруженных сил России.

За несколько дней до этого там остановились троллейбусы, закрылись кафе и магазины с электронной формой обслуживания, а также прекратилось водоснабжение.

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Эвакуация жителей

22 октября администрация призвала всех горожан и гражданских чиновников покинуть Херсон и переправиться на левый берег. Соответствующее решение было принято из-за напряженной ситуации на фронте, высокой опасности массированных обстрелов города и угрозы терактов.

Командующий спецоперацией генерал армии Сергей Суровикин охарактеризовал как «непростую» ситуацию на херсонском направлении. Он отметил, что войска Украины повредили ряд таких объектов, как Антоновский мост, что осложняет обстановку.

Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения

Сергей Суровикинкомандующий специальной военной операцией (СВО) генерал армии

Эвакуация затронула не только местных жителей и представителей власти, но и памятники культуры. Так, останки князя Григория Потемкина вывезли из Свято-Екатерининского храма Херсона, эвакуации также подверглись памятник Потемкину, Федору Ушакову, Александру Суворову и Василию Маргелову, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что всем жителям Херсонской области, которые захотят переехать в другой регион РФ, будут выдавать жилищные сертификаты.

Город здоровья
Марина Совина
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