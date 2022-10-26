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16:17, 26 октября 2022Россия

Из Херсона вывезли памятники и останки

Врио губернатора Херсонской области Сальдо заявил о вывозе памятников и останков Потемкина

Фото: Георгий Долгопский / Wikimedia

Останки князя Григория Потемкина вывезли из Свято-Екатерининского храма Херсона в рамках эвакуации на левый берег области. Кроме того, эвакуировали памятник Потемкину, Федору Ушакову, Александру Суворову и Василию Маргелову. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, цитату приводит РИА Новости.

Он также пообещал, что все памятники и реликвии, вывезенные с территории Херсонской области, вернутся на место. Они «будут возвращены после победы», пояснил Сальдо.

24 октября сообщалось, что с правого берега Днепра на левый переместили более 22 тысяч жителей. Сальдо объяснил, что решение приняли из-за создания оборонительных укреплений. А командующий специальной военной операцией генерал армии Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении «непростой».

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Виктория Кондратьева
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