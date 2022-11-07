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13:44, 7 ноября 2022Спорт

Казахстанского боксера ввели в кому после нокаута

Казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы ввели в кому после нокаута от кубинца Морреля

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы был введен в медикаментозную кому после поражения от кубинца Дэвида Морреля. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на помощника тренера спортсмена Эмануэля Савоя.

Поединок прошел 5 ноября в американском Миннеаполисе. Ербосынулы был нокаутирован в 12-м раунде. После поединка его госпитализировали и прооперировали. Савой заявил, что хотел остановить бой в девятом раунде, так как Ербосынулы начал пропускать много ударов. «У меня в руках уже было полотенце. Но Айдос хотел драться до конца», — рассказал тренер.

Поражение от Морреля стало первым в карьере Ербосынулы. До этого он одержал 16 побед, 11 из которых — нокаутом.

30 сентября колумбийский боксер Луис Киньонес умер от травм, полученных во время поединка. 25-летнему спортсмену стало плохо в ходе боя с соотечественником Хосе Муньосом. Его увезли в больницу, где провели операцию по удалению тромба из артерии головного мозга. После этого боксера ввели в кому, а через пять дней брат Киньонеса сообщил о его смерти.

Анастасия Борисова
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