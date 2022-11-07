Россияне бросились срочно избавляться от квартир

ЦИАН: в России рекордно выросло число объявлений о срочной продаже квартир

В начале ноября 2022 года число объявлений о срочной продаже квартир выросло до 12,5 тысячи — это рекордный показатель за всю историю наблюдений. О желании россиян быстро избавиться от квартир сообщили аналитики ЦИАН в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты изучили предложение о срочной продаже жилья в городах с населением выше 500 тысяч человек и выяснили, что с марта 2022 года показатель вырос на 85 процентов. При этом в целом доступных для покупки объектов стало больше всего на 29 процентов. К началу ноября на объявления о срочной продаже в базе ЦИАН пришлось 4 процента — это максимальная доля за последние два года.

Аналитики отметили, что доля подобных предложений начала расти весной 2022 года — тогда она увеличилась с 2,8 процента в марте до 3,7 процента в мае. Локальный максимум специалисты зафиксировали 1 июля — тогда доля достигла 3,9 процента.

Далее показатель пошел на спад, но во второй половине сентября снова начал расти. К 1 октября доля объявлений о срочной продаже квартир увеличилась до 3,9 процента, а к 1 ноября достигла 4 процентов.

Среди крупных городов больше всего таких публикаций обнаружили в Махачкале — 13,7 процента предложения. Второе место занимает Ставрополь (7,8 процента), а третье — Набережные Челны (6,7 процента). В пятерку лидеров также вошли Краснодар (6,3 процента) и Ростов-на-Дону (6,4 процента).

В Москве и Подмосковье доля объявлений о срочной продаже квартир ниже, чем в среднем по рынку — 3 процента в столице и 3,2 процента в области. В Санкт-Петербурге показатель находится на уровне 3,6 процента, а во Владивостоке и Перми — менее 2 процентов. По числу квартир со срочными продажами лидирует Краснодар (1,7 тысячи объектов), Московская область (1,4 тысячи), Москва (1,34 тысячи) и Санкт-Петербург (1,2 тысячи).

Специалисты добавили, что при срочной продаже жилья собственники часто предоставляют скидки — дисконт составляет примерно 5,1 процента. По данным ЦИАН, средняя стоимость одного квадратного метра в объявлениях по срочной продаже достигла 100,8 тысячи рублей в ноябре. При этом в среднем на вторичном рынке «квадрат» стоит 106,1 тысячи рублей. Однако, по словам руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, несмотря на рекордную долю объявлений о срочной продаже, собственники не готовы делать большие скидки.

Ранее в ЦИАН назвали города России, где появилось больше всего свободных квартир для аренды. Лидерами рейтинга стали Краснодар, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Москва и Екатеринбург. Всего в России за месяц доступных вариантов для аренды стало больше в 1,5 раза.