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16:48, 8 ноября 2022Спорт

Экс-президент ФИФА рассказал о словах Путина после получения Россией ЧМ-2018

Бывший президент ФИФА Блаттер рассказал о словах Путина после получения Россией ЧМ-2018

Фото: Dennis Grombkowski / Getty Images

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер рассказал об общении с российским лидером Владимиром Путиным и о том, какие слова тот произнес ему после получения Россией права проведения чемпионата мира-2018. Его слова приводит швейцарская газета Tages-Anzeiger.

Блаттер высказался об «осторожности» Путина, напомнив, что тот не поехал в декабре 2010 года в швейцарский Цюрих на выбор места проведения ЧМ-2018, но прилетел туда позднее из Калининграда, когда чемпионат отдали России, и провел пресс-конференцию. «Он сказал мне: "Теперь я знаю, что могу доверять тебе. Теперь мы друзья"», — рассказал экс-президент.

Также Блаттер пояснил, что у него больше нет связи с Путиным, и высказал мнение, что сейчас российский президент «уже не тот человек, которого я тогда встретил». При этом экс-президент добавил, что не считает ошибкой выбор России в качестве места проведения ЧМ-2018, указав, что страна была хорошим организатором чемпионата.

Ранее Блаттер назвал ошибкой получение Катаром права проводить чемпионат мира-2022 и рассказал о деталях выбора страны-хозяйки ЧМ, который пройдет в ноябре и декабре этого года.

Антон Похиляк
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