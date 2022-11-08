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17:11, 8 ноября 2022Спорт

Украина не получила вырученных от продажи «Челси» средств

Замглавы МИД Британии Докерти: Украина не получила вырученные от продажи «Челси» средства

Фото: Action Images / Reuters

Украина пока не получила от Великобритании вырученных от продажи футбольного клуба «Челси» средств. Как сообщил заместитель главы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти, Лондон должен был перевести Киеву 3,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 4 миллиардов долларов), уплаченных за покупку клуба у бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время выступления в Палате общин британского парламента Докерти рассказал, что средства на банковском счете российского миллиардера по-прежнему заморожены.

«Была проделана административная работа, выдана лицензия [на разрешение операций с его счетами]. Мы надеемся, что это лишь начало пути в сторону помощи Украине и людям, которые в ней нуждаются», — сказал он.

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В марте Великобритания ввела санкции против Абрамовича и других российских бизнесменов. Их активы на территории страны заморозили, запретили сделки с британскими физическими и юридическими лицами, а также ограничили въезд на территорию Соединенного Королевства. Миллиардера коснулся запрет на владение, регистрацию, перемещение и использование морских и воздушных транспортных средств (яхты, личные самолеты и прочее).

26 мая было официально объявлено о завершении сделки по продаже лондонского футбольного клуба «Челси». Принадлежавший Абрамовичу клуб Английской премьер-лиги продали консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Стоимость сделки составила в 5,33 миллиарда долларов. Деньги пойдут на помощь пострадавшим в результате событий на Украине.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году. За это время клуб пять раз стал чемпионом Англии и дважды — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Варвара Кошечкина
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