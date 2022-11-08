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09:50, 8 ноября 2022Спорт

Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

Капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерс» (5:4) капитан столичной команды забросил шайбу и отдал результативную передачу. Второй звездой дня стал защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Ноа Добсон, который забил победный гол в овертайме встречи с «Калгари Флэймс» (4:3). Третьей звездой признали форварда «Бостон Брюинс» Брэда Маршана, на счету которого два паса в матче против «Сент-Луис Блюз» (3:1).

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В составе «Вашингтона» Овечкин 788 раз поразил ворота соперников. Он является рекордсменом НХЛ по голам за одну команду.

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин уступает канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).

Дарья Коршунова
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