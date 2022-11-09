Легионер «Зенита» описал переход под флаг РФ фразой «глупо иметь такое желание»

Футболист «Зенита» Клаудиньо заявил, что не видит причин для вызова его в сборную России

Бразильский хавбек «Зенита» Клаудиньо одной фразой описан возможный переход в сборную России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мне глупо даже просто иметь такое желание, потому что сборная России пока не выступает ни на одном официальном турнире», — заявил полузащитник. Он добавил, что не видит причин, по которым его могли бы вызвать в национальную команду, и считает, что играть в ее составе должны российские футболисты.

Клаудиньо также прокомментировал новость о том, что он и другой бразильский игрок «Зенита» Малком хотят перейти под флаг России. «Это вопрос, который обсуждался с нами относительно какого-то неопределенного будущего», — пояснил хавбек. Он отметил, что еще не подавал документы на получение паспорта, но не против сделать это, если так будет лучше для клуба.

О желании бразильских игроков получить гражданство России стало известно в сентябре. Малком заявил, что при помощи этого освободится дополнительное место для еще одного иностранца в клубе.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.