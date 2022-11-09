Описано будущее курса валют в России

Экономист Кульбака: доллар и евро к концу года изменятся не больше чем на 5-10 процентов

Какими будут курсы доллара и евро к концу года зависит от ситуации на Украине и санкций заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, доцент РАНХиГС, финансовый аналитик Николай Кульбака. Своими ожиданиями относительно изменчивости курсов специалист поделился с «Лентой.ру».

По словам экономист, сейчас прогноз диапазонов доллара и евро к концу декабря сделать затруднительно. Это так, поскольку на курсы влияют сразу два фактора, уточнил Кульбака.

«Любой прогноз сейчас во много зависит от двух вещей: от того как дальше будут вестись военные действия и от того, как в связи с этим будут увеличиваться санкции. То есть, чем более активными будут действия со стороны России, тем больше будут санкции и тем неопределеннее будет ситуация с долларом и евро», — отметил доцент РАНХиГС.

В частности на доллар сейчас влияют два фактора, сообщил он. «С одной стороны, в перспективе спрос на доллар будет падать. С другой стороны, экспорт российских товаров сильно не растет и получается, что не очень-то увеличивается и приток долларов. Какой из факторов будет сильнее сказать сложно», — поделился эксперт.

Он подчеркнул, что пока ситуация относительно курсов остается равновесной. «Но если начнутся какие-то серьезные действия вокруг военного конфликта, то это будет способствовать нервности колебаниям и прочим проблемам», — заключил он.

При этом экономист усомнился, что курсы ждут резкие и неожиданные скачки. «Я не жду колебаний больше чем плюс-минус пять-десять процентов от нынешнего курса. Больше я не жду. По крайней мере до конца года более сильные колебания вряд ли будут», — спрогнозировал финансовый аналитик.

В последние месяцы россияне начали активно забирать деньги из банков. Причину такого поведения населения назвала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Рост геополитической напряженности в последние полтора месяца повысил тревожность в обществе, и это не могло не сказаться на финансовом поведении людей», — объяснила она.