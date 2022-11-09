В Киеве рассмотрят петицию об отказе от новогодней елки ради ВСУ

Кличко рассмотрит петицию с требованием отказаться от установки новогодней елки ради ВСУ

Жители Киева запустили петицию к городским властям с требованием отказаться от установки новогодней елки перед Софийским собором, а сэкономленные деньги направить Вооруженным силам Украины (ВСУ). Документ опубликован на сайте Киевского городского совета.

В настоящее время документ уже набрал шесть тысяч подписей — необходимое количество для того, чтобы документ официально рассмотрели представители местной администрации во главе с мэром Виталием Кличко.

Как полагают авторы петиции, в условиях боевых действий «неуместно тратить средства на ее приобретение, монтаж, обслуживание и демонтаж». Они согласились, что горожанам необходима атмосфера праздника, но предложили создать ее каждому у себя дома.

Ранее власти ряда российских регионов приняли решение не тратить бюджет на празднование Нового года. Такое заявление сделали власти Крыма, Курской и Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал отказаться от новогодних корпоративов.