В граничащем с Украиной российском регионе отказались от новогодних гуляний

Курский губернатор Старовойт заявил, что регион отказался от новогодних гуляний

Власти Курской области решили отказаться от фейерверков, массовых мероприятий и праздничных гуляний на Новый год. Об этом заявил глава граничащего с Украиной региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он отметил, что полностью праздник не отменяют. По словам главы российского региона, в Курске пройдут игровые программы для детей, а на Театральной площади организуют ярмарку и места активного отдыха. При этом Старовойт подчеркнул, что для украшения города используют инсталляции, закупленные ранее. «Сохраним бюджет на другие цели», — написал губернатор.

Ранее власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода также заявили об отмене новогодних и рождественских мероприятий. Сэкономленные таким образом средства планируется направить на поддержку участников спецоперации, призванных в рамках частичной мобилизации россиян и их семей. В свою очередь, власти Калининграда отказались от покупки елки, а глава Башкирии Радий Хабиров запретил муниципальным чиновникам и предприятиям организовывать масштабные новогодние празднования.

Кроме того, о намерении обсудить отмену новогодних мероприятий заявляли в Мосгордуме. При этом в администрации президента России сочли идею отказа от праздника непроработанной.

На данную инициативу также отреагировали в Минобороны. Генерал-полковник Виктор Горемыкин назвал решения региональных властей об отмене праздничных мероприятий «преждевременными и ненужными».