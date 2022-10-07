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Калининград отказался от покупки новогодней елки ради поддержки мобилизованных

Власти Калининграда отказались от покупки новогодней елки ради поддержки мобилизованных

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Власти Калининграда решили отказаться от покупки праздничной новогодней елки и оформления площади почти за 56 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на закупку товаров для мобилизованных жителей региона. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Отмечается также, что ранее с таким же предложением к муниципальным властям, в том числе и через социальные сети, обращались жители Калининграда.

Ранее в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде власти сообщили об отмене новогодних и рождественских мероприятий. Сэкономленные деньги, по словам местных администраций, будут направлены на поддержку участников специальной военной операции России на Украине (СВО), призванных в рамках частичной мобилизации и их семей. Обсуждение этого вопроса анонсировали и в Мосгордуме.

Позже стало известно, что в администрации президента России идею отменить новогодние праздники сочли преждевременной и непроработанной.

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Марина Совина
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