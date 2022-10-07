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Анонсировано обсуждение вопроса отмены новогодних мероприятий в Москве

Депутат Герасимов анонсировал обсуждение вопроса отмены новогодних мероприятий в Москве
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Мосгордуме анонсировали обсуждение вопроса отмены новогодних и рождественских мероприятий в столице. Соответствующее заявление сделал депутат, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

«Я думаю, на ближайшем заседании московской городской думы мы обсудим ситуацию. Обсудим необходимость отмены. Это будет через неделю», — рассказал Герасимов.

7 октября о подобных мерах заявили власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы перераспределить средства в поддержку россиян, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев также сообщил об отмене массовых новогодних салютов и гуляний. По его словам, сэкономленные средства будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных граждан.

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Евгения Куликова
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