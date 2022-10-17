Еще в одном регионе запретили масштабные новогодние празднования

Глава Башкирии Хабиров запретил устраивать масштабные новогодние празднования в регионе

Глава Башкирии Радий Хабиров запретил муниципальным чиновникам и предприятиям организовывать масштабные новогодние празднования. Об этом он заявил в ходе заседания регионального правительства, передает РИА Новости.

Хабиров объяснил, что сейчас все средства необходимо направить на поддержку семей мобилизованных жителей региона и экономики. «Не приглашайте артистов, хотите — берите гармошку и сами пойте», — сказал он.

Глава республики подчеркнул, что новогодний праздник в регионе все же пройдет, однако попросил глав муниципалитетов пересмотреть выделенные под это бюджеты. «Если у вас уже была архитектурная подсветка, вот это и ставьте. Никаких новых елок, у вас все есть. Я запрещаю закупать для праздника, если что-то у вас устарело, почините и поправьте», — заявил он.

Ранее об отмене новогодних и рождественских мероприятий заявили власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Сэкономленные деньги будут направлены на поддержку участников спецоперации, в том числе мобилизованных, а также их семей. Обсуждение вопроса отмены новогодних мероприятий также анонсировали в Мосгордуме. В свою очередь, власти Калининграда отказались от покупки елки.

При этом в администрации президента России сочли идею отмены новогодних празднований непроработанной.

Минобороны России также отреагировало на эту инициативу властей некоторых российских регионов. Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Виктор Горемыкин назвал принятые решения «преждевременными и ненужными». Кроме того, он подчеркнул, что подразделения российской армии обеспечены всем необходимым.