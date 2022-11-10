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14:50, 10 ноября 2022Экономика

В Европе на 100 процентов заполнили одно из крупнейших хранилищ газа

В Нидерландах заявили о заполнении крупнейшего газохранилища Бергермейр на 100%

Фото: Daniel Raunig / Reuters

В Европе на 100 процентов заполнили одно из крупнейших хранилищ газа Бергермейр, расположенное к северу от Амстердама, пишет портал MSN со ссылкой на заявление министра по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роба Йеттена.

«Хорошая новость — это то, что газохранилище Бергермейр, являющееся крупнейшим свободно доступным газохранилищем в Западной Европе, теперь заполнено на 100 процентов. Это дает нам буфер на зиму», — сказал министр.

Страны ЕС договорились об обязательном заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) минимум на 80 процентов к грядущей зиме и на 90 процентов — ко всем последующим зимним периодам. Уровень текущих запасов газа в хранилищах ЕС составляет 95 процентов. Уверенные темпы пополнения запасов газа европейскими странами позволили снизить цены на газ в регионе. На снижение его стоимости также повлияла теплая погода и избыток сжиженного природного газа (СПГ).

В конце октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что за последние месяцы страны блока смогли заместить весь газ, который в 2022 году не поставила в регион Россия, хотя и потратили на топливо значительные средства. Она уверена, что ЕС удастся обойтись без российского газа предстоящей зимой.

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Софья Ермакова
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