Пять стран ЕС начали тратить запасы газа из хранилищ

Газовый регулятор ЕС сообщил, что страны объединения начали тратить газ из своих запасов

Пять стран Европейского союза (ЕС) начали тратить запасы газа из подземных хранилищ. Об сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газовый регулятор объединения.

По информации агентства, речь идет о таких государствах, как Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша. Отмечается, что это происходит на фоне сезонного понижения температуры, которое официально открыло начало зимнего сезона в Европе.

По данным регулятора, уровень текущих запасов газа в подземных хранилищах составляет 95 процентов. Уточняется, что это около 102 миллиардов кубов активного газа.

Ранее Bloomberg писало, что на заполнения газовых хранилищ перед наступлением зимнего сезона страны Европы потратили 104,8 миллиарда долларов. Отмечалось, что огромные усилия по подготовке к зиме показывают, в какой степени ЕС все еще расплачивается за свою зависимость от российского газа, на долю которого когда-то приходилось 40 процентов поставок.