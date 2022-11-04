Подсчитаны траты Европы накопление газа

Bloomberg: На заполнение газовых хранилищ страны Европы потратили 104,8 миллиарда долларов

На заполнения газовых хранилищ перед наступлением зимнего сезона страны Европы потратили колоссальные 104,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на эксперта брюссельского аналитического центра Bruegel Бен МакВильямс.

По словам эксперта, огромные затраты и усилия по подготовке к зиме показывают, в какой степени Европа все еще расплачивается за свою зависимость от российского газа, на долю которого когда-то приходилось 40 процентов поставок. Сейчас этот показатель ниже 20 процентов.

Агентство подчеркивает, что стремление ЕС заполнить резервуары до наступления первых холодов потребовало максимального использования альтернативных источников от Норвегии до Объединенных Арабских Эмиратов. При этом, в перспективе затраты скорее всего будут расти еще больше.

В недавнем разговоре с «Лентой.ру» аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов допустил, что аномально теплая осень, рекордная заполненность подземных хранилищ газа могут помочь Европе практически безболезненно пройти непростой зимний период. Тем не менее, некоторые сложности могут возникнуть в вопросе промышленного производства.