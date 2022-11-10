Тренер оценил вероятность боя Бивола с Усиком фразой «что‑то из области фантастики»

Геннадий Машьянов, тренер российского боксера Дмитрия Бивола, прокомментировал возможный бой спортсмена с украинцем Александром Усиком. Его слова приводит «Матч ТВ».

Машьянов оценил вероятность проведения поединка фразой «что‑то из области фантастики на сегодня». Он отметил, что основным фактором является политика. «Диме нет проблем подняться в первый тяжелый [вес], хотя он будет недовеском. Сможет ли спуститься Усик обратно? Даже если сможет, я пока не представляю такой бой», — добавил специалист.

Ранее Усик ответил на вопрос о проведении боя против представителя России. «Для чего мне это нужно? Я столько раз их побеждал», — сказал боксер.

35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в супертяжелом весе.

31-летний Бивол провел 21 поединок в профессиональной карьере, не потерпев ни одного поражения. Он является чемпионом мира по версии WBA Super в полутяжелом весе.