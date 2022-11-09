Усик высказался о возможности проведения боя против российского боксера

Александр Усик заявил, что побил бы россиянина Александра Поветкина в совместном поединке

Украинский боксер Александр Усик ответил на вопрос о проведении боя против представителя России. Его слова приводит Interia.

«Для чего мне это нужно? Я столько раз их побеждал», — сказал боксер. Спортсмен также высказался о возможном совместном поединке с российским боксером Александром Поветкиным в случае его возвращения на ринг. Украинец заявил, что побил бы соперника.

26 октября Всемирная боксерская организация (WBO) признала Усика лучшим боксером 2022 года. «Александр, у тебя большое сердце. Я знаю, что ты боролся за всех своих людей. Ты боец года», — сказал президент организации Франциско Валькарсель во время 35-го ежегодного съезда WBO.

35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере. Он удерживает чемпионские пояса WBO, Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе. Поветкин ушел из спорта в июне 2021 года. На счету 42-летнего боксера 36 побед, три поражения и одна ничья на профессиональном ринге.