Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Брюгге
Сегодня
19:45 (Мск)
Порту
Лига чемпионов|Группа B. 5-й тур
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
Байер
Лига чемпионов|Группа B. 5-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:00 (Мск)
Спортинг
Лига чемпионов|Группа D. 5-й тур
Аякс
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|Группа A. 5-й тур
Айнтрахт Ф
Сегодня
22:00 (Мск)
Марсель
Лига чемпионов|Группа D. 5-й тур
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|Группа C. 5-й тур
10:35, 26 октября 2022Спорт

Усика признали лучшим боксером года

WBO признала украинца Александра Усика лучшим боксером 2022 года

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Всемирная боксерская организация (WBO) признала украинца Александра Усика лучшим боксером 2022 года. Об этом сообщает Boxing scene.

«Александр, у тебя большое сердце. Я знаю, что ты боролся за всех своих людей. Ты боец года», — сказал президент организации Франциско Валькарсель во время 35-го ежегодного съезда WBO. В подарок боксеру преподнесли его портрет, написанный британским художником Патриком Киллианом.

26 августа журнал The Ring назвал Усика лучшим боксером мира вне зависимости от весовых категорий (P4P). Украинец — первый тяжеловес после Майка Тайсона, которому удалось добиться этого. На втором месте в рейтинге расположился японец Наоя Иноуэ, выступающий в легчайшем весе. Третьим стал американец Теренс Кроуфорд из полусредней весовой категории.

В ночь на 21 августа Усик победил британца Энтони Джошуа раздельным решением судей. Украинец защитил титулы чемпиона по версиям WBO, Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обысках в подмосковном доме Собчак
Стали известны последствия нового мегапроекта для россиян
Власти заявили о превращении Запорожья в новый Мариуполь
Рогозин рассказал об изменении характера СВО
Популярная страна Азии решила ввести визы для богатых
Особенность фигуры девушки доказала любовь избранника к ее личности
В СПЧ назвали госизменой хищение необходимых на оборону денег
Прокуратура начала проверку по факту пожара на складе в Петербурге
Арестованный россиянин заявил о замучившем его украинскими песнями сокамернике
В Николаевской области пропал свет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.