Усика назвали лучшим боксером мира

Украинец Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира журнала The Ring

Украинский боксер Александр Усик стал лучшим боксером мира вне зависимости от весовых категорий (P4P) по версии журнала The Ring. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Усик — первый тяжеловес после Майка Тайсона, которому удалось добиться этого. На втором месте в рейтинге расположился японец Наоя Иноуэ, выступающий в легчайшем весе. Третьим стал американец Теренс Кроуфорд из полусредней весовой категории.

22 августа стало известно, что Усик может провести поединок с британцем Тайсоном Фьюри. Бой планируют организовать в Саудовской Аравии 17 декабря. Фьюри хочет получить за выход на ринг 125 миллионов фунтов стерлингов (147,6 миллиона долларов).

В ночь на 21 августа Усик победил британца Энтони Джошуа раздельным решением судей. Украинец защитил титулы чемпиона по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).