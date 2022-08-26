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Спорт

Усика назвали лучшим боксером мира

Украинец Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира журнала The Ring

Фото: Serg Glovny / Globallookpress.com

Украинский боксер Александр Усик стал лучшим боксером мира вне зависимости от весовых категорий (P4P) по версии журнала The Ring. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Усик — первый тяжеловес после Майка Тайсона, которому удалось добиться этого. На втором месте в рейтинге расположился японец Наоя Иноуэ, выступающий в легчайшем весе. Третьим стал американец Теренс Кроуфорд из полусредней весовой категории.

22 августа стало известно, что Усик может провести поединок с британцем Тайсоном Фьюри. Бой планируют организовать в Саудовской Аравии 17 декабря. Фьюри хочет получить за выход на ринг 125 миллионов фунтов стерлингов (147,6 миллиона долларов).

В ночь на 21 августа Усик победил британца Энтони Джошуа раздельным решением судей. Украинец защитил титулы чемпиона по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Андрей Стрельцов
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