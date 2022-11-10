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17:08, 10 ноября 2022Бывший СССР

Освобожденный из плена боец ДНР заявил о давлении со стороны силовиков Украины

Боец НМ ДНР, освобожденный из плена, заявил, что украинские военные угрожали и давили

Фото: Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) Артур Клинов, боец Народной милиции (НМ) ДНР, освобожденный из плена, рассказал, что украинские военные угрожали и давили на его товарищей перед тем, как они были возвращены домой. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

По его словам, украинцы оказывали на солдат «определенное психологическое давление». Кроме того, Клинов слышал, как бойцы ВСУ говорили пленным: «Не дай бог вы вернетесь».

В разговоре с агентством он упомянул, что всех пленных для обмена собирали на территории Запорожья. После этого солдат повезли на место передачи российской стороне. В Полтаве, где находился Клинов, он должен был подписать соглашение о том, что не против обмена. «Нас пятерых перевели в отдельную камеру, потом забрали и повезли в Запорожье», — вспомнил военный.

Ранее взятый в плен старший лейтенант, боец 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, заявил, что солдаты из-за больших потерь в боях за Артемовск пытаются бежать, оставляя свои позиции. Он также рассказал о событиях 3 ноября. По его словам, было много пристрельных «прилетов» и прострелки окраин лесов и лесопосадок.

3 ноября стало известно, что с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках очередного обмена из плена возвратились 107 российских военных, в том числе 65 бойцов подразделений ДНР и ЛНР. В Минобороны также сообщили, что все освобожденные из плена будут находиться в Москве на лечении и реабилитации.

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Варвара Кошечкина
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