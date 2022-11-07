Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:42, 7 ноября 2022Россия

Украинский пленный рассказал о бегстве ВСУ со своих позиций у Артемовска

Пленный солдат ВСУ рассказал о бегстве украинских военных со своих позиций у Артемовска

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Взятый в плен старший лейтенант, военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), командир взвода Павел Ткачук заявил, что украинские солдаты на фоне крупных потерь в боях за Артемовск бегут, оставляя свои позиции, сообщает РИА Новости.

«Целый день и целую ночь было много прилетов пристрельных и прострелки окраин лесов и лесопосадок, было много двухсотых и раненых», — рассказал он о событиях 3 ноября, за день до того, как попал в плен.

Ткачук пояснил, что позиции ВСУ были расположены у поселка Опытный, однако после того как туда зашли российские военные, многие украинские солдаты были ранены и сбежали. Тем, кто остался, предоставили выбор — сдаться или погибнуть, добавил он. По его словам, моральный дух его группы, уставшей от постоянных обстрелов и стычек, к тому моменту был уже достаточно низкий, и военнослужащие приняли решение сложить оружие и сдаться.

Ранее Ткачук рассказал, что Киев собирался забросить группу диверсантов в три приграничных российских региона. Он подчеркнул, что сделать это планировалось на технике с нанесенными на нее российскими опознавательными знаками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Кремле пояснили планы Путина обсудить с россиянами помощь мобилизованным
Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Сочи
Украинский пленный рассказал о бегстве ВСУ со своих позиций у Артемовска
Макрон призвал к мирным переговорам по Украине
В Киеве собрались установить новогоднюю елку
Белый дом начал убеждать банки продолжать работу с отдельными компаниями в РФ
Стало известно о гибели американского наемника на Украине
Американца расстреляли в центре Багдада
Первый пролет автодорожной части Крымского моста направили к месту монтажа
Польша лишит беженцев с Украины бесплатного жилья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.