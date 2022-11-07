Украинский пленный рассказал о бегстве ВСУ со своих позиций у Артемовска

Пленный солдат ВСУ рассказал о бегстве украинских военных со своих позиций у Артемовска

Взятый в плен старший лейтенант, военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), командир взвода Павел Ткачук заявил, что украинские солдаты на фоне крупных потерь в боях за Артемовск бегут, оставляя свои позиции, сообщает РИА Новости.

«Целый день и целую ночь было много прилетов пристрельных и прострелки окраин лесов и лесопосадок, было много двухсотых и раненых», — рассказал он о событиях 3 ноября, за день до того, как попал в плен.

Ткачук пояснил, что позиции ВСУ были расположены у поселка Опытный, однако после того как туда зашли российские военные, многие украинские солдаты были ранены и сбежали. Тем, кто остался, предоставили выбор — сдаться или погибнуть, добавил он. По его словам, моральный дух его группы, уставшей от постоянных обстрелов и стычек, к тому моменту был уже достаточно низкий, и военнослужащие приняли решение сложить оружие и сдаться.

Ранее Ткачук рассказал, что Киев собирался забросить группу диверсантов в три приграничных российских региона. Он подчеркнул, что сделать это планировалось на технике с нанесенными на нее российскими опознавательными знаками.