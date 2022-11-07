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21:05, 7 ноября 2022Россия

Стало известно о планах Украины забросить диверсантов в три российских региона

Пленный солдат ВСУ рассказал о подготовке к отправке диверсантов в три российских региона
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Взятый в плен сотрудниками «Группы Вагнера» военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук рассказал, что Киев собирался забросить группу диверсантов в три приграничных российских региона. Он подчеркнул, что сделать это планировалось на технике с нанесенными на нее российскими опознавательными знаками, сообщает РИА Новости.

По словам украинского солдата, командование разрабатывало план по отправке диверсионно-разведывательных групп в Курскую, Брянскую и Белгородскую области, где они должны были нанести удары по гражданской инфраструктуре.

«Целью было захождение в близлежащие населенные пункты около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками», — заключил он.

Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал, что из-за постоянных обстрелов ВСУ Донецка, в котором ни осталось ни одного безопасного района, необходимо срочно перерезать снабжение украинской группировки в Донбассе. Он отметил, что в ночь на 7 ноября по центру города нанесли удар американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Марина Совина
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