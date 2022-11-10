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10:35, 10 ноября 2022Мир

Байден прокомментировал решение Путина по G20

Президент США Байден заявил, что он проинформирован о решении Путина не ехать на G20

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден прокомментировал решение главы России Владимира Путина не ехать на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. Его слова приводит РИА Новости.

«Я отправляюсь на G20, мне сказали, что президента Путина там не будет», — заявил он.

Ранее российский лидер проинформировал о своем решении не посещать мероприятие, тем не менее в посольстве России в Индонезии не исключили видеоформат участия Путина. Также известно, что вместо него на саммит поедет глава МИД России Сергей Лавров.

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Виктория КондратьеваАнастасия Заикина
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